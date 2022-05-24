Вашингтон, 25 мая, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Расследование в отношении активов российского предпринимателя Романа Абрамовича начали власти острова Джерси (владение Британской короны), который является одним из ведущих офшоров в мире. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Rajasekharan Parameswaran Роман Абрамович

Правоохранительные органы хотят выяснить, каким способом бизнесмен получил доли в нефтяных компаниях в 90-е годы. Вместе с тем официальные обвинения Абрамовичу не предъявлены.

Журналисты Wall Street Journal утверждают, что на острове находится большая часть активов предпринимателя, в том числе и компании, на которые записано его имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Джерси арестовали активы Романа Абрамовича на общую сумму в $7 млрд.