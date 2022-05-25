Черниговка, , 02:28 — REGNUM В Черниговском районе проводится доследственная проверка по факту трагической смерти рыбака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Рыбак Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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19 мая на берегу реки Илистая-2 вблизи села Черниговка обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками поражения электрическим током. Предварительно установлено, что мужчина рыбачил на берегу реки в охранной зоне воздушной линии электропередач. Во время броска леска удочки задела за проходящие рядом провода линии электропередач и его ударило током. От полученных травм он скончался.

Назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пригородном районе Свердловской области 36-летнего рыбака убило электрическим током.