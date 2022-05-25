Приштина, , 04:24 — REGNUM Представитель Альянса за будущее Косово Бесник Тахири, глава рабочей группы по подготовке пакета законопроектов по борьбе с коррупцией, 24 мая сообщил о том, что новые законопроекты освободят членов муниципальных советов от обязанности декларировать имущество.

Коррупция во плоти Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, рабочая группа завершила труды 24 мая. Были подготовлены проекты закона об агентстве по предотвращению коррупции, закона о декларации имущества, закона о контроле за происхождением имущества и подарков.

По словам Тахири, агентство по борьбе с коррупцией будет обладать полномочиями по вынесению штрафов, а декларация имущества чиновников будет проводиться в электронном формате и будет публичной.

В Косово обязательная декларация имущества высокопоставленных чиновников введена в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Косово заявила о необходимости контроля за имуществом чиновников

Читайте развитие сюжета: США обнаружили в Косово коррупцию и насилие против нацменьшинств