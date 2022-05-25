Приштина, Сербия, 25 мая, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Представитель Альянса за будущее Косово Бесник Тахири, глава рабочей группы по подготовке пакета законопроектов по борьбе с коррупцией, 24 мая сообщил о том, что новые законопроекты освободят членов муниципальных советов от обязанности декларировать имущество.

Василий Иванов ИА REGNUM Коррупция во плоти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, рабочая группа завершила труды 24 мая. Были подготовлены проекты закона об агентстве по предотвращению коррупции, закона о декларации имущества, закона о контроле за происхождением имущества и подарков.

По словам Тахири, агентство по борьбе с коррупцией будет обладать полномочиями по вынесению штрафов, а декларация имущества чиновников будет проводиться в электронном формате и будет публичной.

В Косово обязательная декларация имущества высокопоставленных чиновников введена в 2007 году.