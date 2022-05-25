Тирана, , 03:10 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 24 мая в ходе выставки рабочих мест и профессиональных навыков в Дурресе заявил, что в 2022 году число занятых в стране увеличилось на 13 тысяч по сравнению с 2021 годом, при этом средняя заработная плата в первые 4 месяца года на 8% выше, чем в 2021 году.

На рабочем месте Unsplash

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик также отметил, что в стране, наряду с безработицей, имеются свободные места для специалистов.

Так, минимум 1500 вакансий имеются в 63 самых крупных компаниях Албании. 600 свободных мест имеются в Дурресе.

Политик отметил, что эмиграция не всегда представляется лучшим решением от безработицы, поскольку высокие зарплаты за рубежом съедаются за счет высоких затрат.

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