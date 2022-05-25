Тирана, 25 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 24 мая в ходе выставки рабочих мест и профессиональных навыков в Дурресе заявил, что в 2022 году число занятых в стране увеличилось на 13 тысяч по сравнению с 2021 годом, при этом средняя заработная плата в первые четыре месяца года на 8% выше, чем в 2021 году.

Unsplash На рабочем месте

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик также отметил, что в стране наряду с безработицей имеются свободные места для специалистов.

Так, минимум 1500 вакансий имеется в 63 самых крупных компаниях Албании. 600 свободных мест имеется в Дурресе.

Политик отметил, что эмиграция не всегда представляется лучшим решением вопроса безработицы, поскольку высокие зарплаты за рубежом съедаются за счет высоких затрат.