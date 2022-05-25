Техас, США, , 02:13 — REGNUM Президенту США Джозефу Байдену доложили о стрельбе в начальной школе в городе Ювалд в американском штате Техас. Об этом 24 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в своём Twitter.

Стрельба в учебных заведениях Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президенту Байдену доложили об ужасных новостях о стрельбе в начальной школе в Техасе. Он будет регулярно получать информацию по мере поступления новых данных», — написала пресс-секретарь Белого дома.

Карин Жан-Пьер отметила, что американский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Как указала пресс-секретарь Белого дома, президент США выступит вечером с заявлением по поводу произошедшего, когда вернётся в Вашингтон.

В Белом доме ожидают возвращения американского лидера после визита в Японию и Южную Корею.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрельбу в начальной школе в городе Ювалде открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас. Предполагается, что стрелявший был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

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