Скопье, , 04:22 — REGNUM Крупнейшая македонская партия, представляющая интересы албанцев, Демократический союз за интеграцию, 24 мая приветствовала официальное признание Сербией автокефалии Македонской православной церкви.

Церковь Марина Каширская © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии подчеркнули исключительную важность этого решения для Северной Македонии и стабильности региона Западные Балканы, а также назвали примирение церквей демонстрацией мирных намерений.

Напомним, 24 мая на полях Всемирного экономического форума произошла встреча президента Сербии Александра Вучича с македонским коллегой Стево Пендаровски.

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