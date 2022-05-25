Скопье, 25 мая, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Крупнейшая македонская партия, представляющая интересы албанцев, Демократический союз за интеграцию, 24 мая приветствовала официальное признание Сербией автокефалии Македонской православной церкви.

Марина Каширская ИА REGNUM Церковь

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии подчеркнули исключительную важность этого решения для Северной Македонии и стабильности региона Западные Балканы, а также назвали примирение церквей демонстрацией мирных намерений.

Напомним, 24 мая на полях Всемирного экономического форума произошла встреча президента Сербии Александра Вучича с македонским коллегой Стево Пендаровски.