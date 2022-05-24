Магадан, 25 мая, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Власти Магаданской области объявили о сроках путины-2022.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рыбаки

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«Для коренных малочисленных народов Севера и любителей рыбалки в этом году сохранили нормы вылова как и в 2021-м. Для них сезон откроется 25 июня и закончится 11 сентября.

Для предприятий объём снижен по сравнению с предыдущим годом, путина начнется с 30 июня», — сообщили губернатор Колымы Сергей Носов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области лососевая путина 2021 года отмечена наибольшим выловом горбуши за последние десять лет. В последний раз объём около 9 тыс. тонн горбуши удавалось выловить колымским рыбакам только в 2011 году.

По ходу путины прогнозные величины были скорректированы, и Колыма получила «добавку» по горбуше в 3 тыс. тонн.

Для промышленного вылова — 6 тыс. т, из которых горбуши — 4466,8 т, кеты — 1223 т, кижуча — 39 т и гольца 236 т.