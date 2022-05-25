Конья, Турция, , 03:37 — REGNUM Мэр Скопье Данела Арсовска 24 мая в ходе визита в Турцию подписала меморандум о сотрудничестве с мэром города Конья Угуром Ибрагимом Алтаем, главой Всемирного союза турецких муниципалитетов.

Памятный столб, на котором указаны все города-побратимы Кронштадта Трубин В

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, меморандум предусматривал взаимную поддержку в сфере экономики, науки, культуры и образования.

Арсовска подчеркнула важность завязывания Скопье новых уз дружбы и побратимства.

Во встрече Арсовски Алтая принял участие также глава государственного предприятия Скопье «Муниципальная Гигиена» Зуди Энузи. Стороны обсудили возможность реализации конкретных проектов сотрудничества в сфере переработки отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрании Петербурга приветствовали побратимство с Мариуполем