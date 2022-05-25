Приштина, , 03:10 — REGNUM В Косово 24 мая выпустили почтовую марку по случаю 30-летней годовщины первых президентских выборов в Косово, которые состоялись 24 мая 1992 года и стали важной вехой процесса государствостроительства в частично признанной республике.

Ибрагим Ругова Av European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в выборах приняли участие 89% жителей Косово.

Первым президентом Косово стал Ибрагим Ругова, который был изображен на марке вкладывающим бланк в урну для голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Косово принял закон о военной полиции