Приштина, Сербия, 25 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. В Косово 24 мая выпустили почтовую марку по случаю 30-летней годовщины первых президентских выборов в Косово, которые состоялись 24 мая 1992 года и стали важной вехой процесса государствостроительства в частично признанной республике.

Av European People's Party Ибрагим Ругова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в выборах приняли участие 89% жителей Косово.

Первым президентом Косово стал Ибрагим Ругова, который был изображен на марке вкладывающим бланк в урну для голосования.