Додома, 25 мая, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Власти Танзании намерены потратить около 468 млрд танзанийских шиллингов (около $201 млн) на покупку пяти пассажирских самолетов, сообщает пресс-служба минтранса республики.

Танзания

Сообщается, что ведомство закупит один авиалайнер Boeing 787−8 Dreamliner, два Boeing 737−9, один грузовой Boeing 767−300 F, а также самолет Dash-8 Q400 в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Предполагается, что покупка новых самолетов поможет развитию национального авиаперевозчика Air Tanzania Company Limited.

Отмечается, что правительство Танзании намерено превратить республику в транспортный и логистических хаб центральной и восточной Африки. При этом контракты на закупку воздушных судов уже подписаны. Предполагается, что после их получения в распоряжении авиаперевозчика окажется 16 самолетов.