Даллас, США, 25 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Стрельба в школе в американском городе Ювалд (штат Техас), в ходе которой погибли 15 человек, была открыта 18-летним местным жителем Сальвадором Ромасом. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор региона Грег Эбботт.

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Отмечается, что преступник, предположительно, был уничтожен прибывшими на место происшествия стражами правопорядка. Эбботт добавил, что в число жертв массового расстрела входят 14 школьников и один учитель. Ранее сообщалось о 14 погибших в результате инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило, что по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом общее число случаев со стрельбой в местах скопления людей в США возросло на 52,5%.