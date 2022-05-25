Приштина, , 03:36 — REGNUM За 2022 год полиция Косово выявила ряд нарколабораторий, стоимость материалов в которых составила несколько миллионов долларов, разыскиваются другие лаборатории.

В лаборатории Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я - профессионал»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за 24 мая в республике выявили крупные объемы наркотических веществ. В Феризае было обнаружено 73 кг тяжелого опиата из Ирана, а на севере Косово была обнаружена высокотехнологичная нарколаборатория.

Всего за 200 год в Косово выявили 200 кг тяжелых опиатов. По мнению экспертов, наркотик был предназначен для внутреннего потребления.

В целом в Косово вызывает озабоченность превращение из страны-транзитера в страну-потребителя наркотических веществ.

В 2022 году в Косово провели 450 операций по борьбе с наркоторговлей.

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