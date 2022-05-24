Тирана, 25 мая, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Постоянный представитель Албании при Совете Европы Дастид Кореши 24 мая дал письменное интервью албанскому новостному агентству Telegrafi, в котором пообещал сделать все возможное для поддержки присоединения Косово к Совету Европы.

James Ashburn Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге

Для вступления Косово в Совет Европы ему необходимо получить 2/3 голосов стран — участниц этого механизма. Согласно процедуре, одна из стран-участниц должна выдвинуть предложение о присоединении Косово в Совете министров Совета Европы. Затем Ассамблея Совета Европы проверит соответствие республики юридическим критериям для вступления.

По словам Кореши, необходимо, чтобы вступление Косово в Совет Европы предложила не Албания.

Совещание Совета министров Совета Европы состоится 31 мая. С 20 мая председательство в Совете принадлежит Ирландии. 31 мая Секретариат Совета Европы установит дату рассмотрения поданной 12 мая косовской заявки на вступление.