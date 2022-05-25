Москва, , 01:35 — REGNUM О героических действиях младшего сержанта Камрана Гасымова, начальника радиостанции, совершённых им в ходе проведения спецоперации российских Вооруженных Сил по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 24 мая в Министерстве обороны России.

Младший сержант Камран Гасымов, начальник радиостанции Министерство обороны России

Младший сержант Камран Гасымов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки ВС РФ. Выполнение поставленных боевых задач усложнялось систематическим огневым воздействием со стороны украинских неонацистов.

В ходе боя с украинскими боевиками в результате артиллерийского залпа с вражеской стороны была повреждена линия связи, соединяющей командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

При отсутствии связи с пунктом управления беспилотниками командование теряет возможность оперативно оценивать обстановку на поле боя, а также вести корректировку огня, воздушную разведку и контролировать поражение вражеских целей.

Младший сержант Гасымов понимая все сложности, которые могли возникнуть из-за отсутствия связи, вместе с подчиненными немедленно выдвинулся устранять повреждения. При восстановлении линии связи Камран получил тяжёлое осколочное ранение руки, но невзирая на это, сумел устранить все повреждения, действуя в условиях непрекращающихся атак киевских боевиков.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчётам были переданы координаты точных мест расположения подразделений украинских карателей, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Камрана Гасымова на поле боя противник был лишён атакующего потенциала, что привело к разгрому вражеских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подвиге капитана Сергея Соплякова, который командуя подразделениями артиллерии в ходе освобождения одного из населённых пунктов, даже попав под встречный огонь противника, сумел выполнить боевую задачу невзирая на полученную контузию.

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