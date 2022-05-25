Абуджа, , 01:33 — REGNUM Группа вооруженных боевиков напала на одну из деревень в штате Кацина на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба полиции региона.

Нигерия Olusola D, Ayibiowu

Сообщается, что нападение произошло в деревне Гакурди.

«Бандиты прибыли в деревню на мотоциклах и открыли беспорядочный огонь. Это вызвало панику в деревне», — заявили в полиции.

В результате стрельбы погибли не менее 12 мирных жителей. Также боевики сожгли несколько фермерских хозяйств и угнали крупный рогатый скот. В район нападения уже направили вооруженные силы Нигерии, чтобы предотвратить возможные повторные нападения со стороны бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая вооруженные боевики из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на мирных жителей в штате Борно на северо-востоке Нигерии. В результате нападения погибли не менее 30 человек.