Давос, Швейцария, 25 мая 2022, 02:16 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 мая провел встречу с заместителем премьер-министра Швейцар Аленом Берсе на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили состояние двусторонних отношений и отметили, что республики связывают узы дружбы.
Представитель Швейцарии пообещал Косово поддержку на пути вступления в Совет Европы присоединение Косово к ЕСПЧ. Курти подчеркнул, что косовская диаспора в Швейцарии играет важную роль в развитии Косово.
Берсе поблагодарил Косово за ясную позицию Косово по украинскому вопросу.
Напомним, в Швейцарии проживает крупная диаспора албанцев из Косово.
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