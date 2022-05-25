Давос, Швейцария, , 02:16 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 мая провел встречу с заместителем премьер-министра Швейцар Аленом Берсе на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Алена Берсе встречают хлебом-солью Donland.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили состояние двусторонних отношений и отметили, что республики связывают узы дружбы.

Представитель Швейцарии пообещал Косово поддержку на пути вступления в Совет Европы присоединение Косово к ЕСПЧ. Курти подчеркнул, что косовская диаспора в Швейцарии играет важную роль в развитии Косово.

Берсе поблагодарил Косово за ясную позицию Косово по украинскому вопросу.

Напомним, в Швейцарии проживает крупная диаспора албанцев из Косово.

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