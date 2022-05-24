Давос, Швейцария, 25 мая, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 мая провел встречу с заместителем премьер-министра Швейцарии Аленом Берсе на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Donland.ru Алена Берсе встречают хлебом-солью

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили состояние двусторонних отношений и отметили, что республики связывают узы дружбы.

Представитель Швейцарии пообещал Косово поддержку на пути вступления в Совет Европы и присоединения Косово к ЕСПЧ. Курти подчеркнул, что косовская диаспора в Швейцарии играет важную роль в развитии Косово.

Берсе поблагодарил Косово за ясную позицию Косово по украинскому вопросу.

Напомним, в Швейцарии проживает крупная диаспора албанцев из Косово.