Пхеньян, , 01:25 — REGNUM Вторую и третью баллистические ракеты запустила за последние часы в направлении Японского моря Северная Корея, 25 мая сообщает агентство Yonhap.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Отмечается, что в третий раз снаряд стартовал из района Сунан северокорейской столицы Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что развитие ракетно-ядерной программы КНДР представляет собой потенциальную угрозу для Токио и всего мира.

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