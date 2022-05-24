Пхеньян, 25 мая, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Общее число случаев заболевания «неустановленной лихорадкой», которой предположительно может быть COVID-19, увеличилось за сутки в КНДР на 115 970 и составило более 3,06 млн. Об этом 25 мая сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Вместе с тем около 2,74 млн человек уже выздоровели, а свыше 323,3 тыс. — находятся на лечении. Отмечается, что за истекшие 24 часа в республике не было зарегистрировано новых летальных исходов от последствий лихорадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая агентство Reuters передало о том, что власти США объявили о готовности помочь КНДР, в том числе в борьбе с коронавирусом. Ранее в американской администрации сообщали, что Вашингтон не собирается напрямую предоставлять Пхеньяну вакцины от COVID-19.