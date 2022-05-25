Мехико, , 01:10 — REGNUM Не менее 11 человек погибли в результате нападения вооруженных бандитов в штате Гуанахуато в Мексике, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

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По их данным, инцидент произошел в городе Селая. Там вооруженные бандиты открыли огонь по посетителям двух баров и одной гостиницы. В результате стрельбы погибли семеро женщин и трое мужчин на месте происшествия, еще один пострадавший скончался в больнице. Преступников пока не нашли.

Отмечается, что правительство штата уже выразило соболезнования родственникам погибших, а также пообещало оказать необходимую помощь. Расследованием преступления уже занимается региональная прокуратура.