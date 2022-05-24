Бразилиа, 25 мая, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб в результате спецоперации бразильских силовиков в трущобах Рио-де-Жанейро. Об этом 24 мая сообщил телеканал Globo.

Фавелы. Рио-Де-Жанейро

Оперативные мероприятия, которые осуществляет спецназ военной полиции штата Рио-де-Жанейро и Федеральная полиция в трущобах на севере бразильского мегаполиса, начались рано утром 24 мая и продолжаются до настоящего времени. Цель спецоперации — поймать главаря местной преступной группировки Comando Vermlho, которая является одной из крупнейших в стране.

В ходе штурма района трущоб, где, согласно оперативным данным, скрывались лидеры бандитов, были ликвидированы 12 предполагаемых участников преступного сообщества. Личности восьми подозреваемых устанавливаются.

По данным местных СМИ, случайной жертвой спецоперации силовиков стала 41-летняя женщина, местная жительница. Ещё пять человек получили ранения.

Напомним, городские трущобы или фавелы в Бразилии являются постоянным источником проблем для спецподразделений полиции, которые обеспечивают безопасность в этих районах. Влияние наркомафии в фавелах остаётся сильным на протяжении десятилетий, а высокий уровень преступности является одной из самых острых ключевых проблем, о чём свидетельствуют данные многочисленных опросов общественного мнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате перестрелки между полицейскими и наркоторговцами в фавелах бразильского города Рио-де-Жанейро.