Сеул, , 00:51 — REGNUM Баллистическая ракета была запущена Северной Кореей в сторону Японского моря, 25 мая сообщает агентство Yonhap.

Ракета tpsdave

Это произошло через день после того, как американский президент Джо Байден завершил свою поездку по азиатским странам, подчеркнув приверженность США безопасности Республики Корея и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая телеканал CNN передал о том, что северокорейская сторона может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты во время визита Джо Байдена в Южную Корею.

24 мая Yonhap, ссылаясь на представителя Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея, сообщило, что КНДР, скорее всего, завершила подготовку к новому ядерному испытанию, а также к запуску баллистической ракеты.

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