Тирана, , 01:42 — REGNUM Глава генштаба Албании генерал Байрам Бегай 24 мая сообщил о передаче Албании 17 млн долларов на оборонные нужды.

Оборона Цитата из к/ф «Великая стена». реж Чжан Имоу. 2016. США, Китай

В интервью для Голоса Америки Бегай рассказал, что Албания полностью координирует с США меры по оказанию помощи Украине.

Политик сообщил о том, что Албания закупила у США ракеты Javelin, и подчеркнул, что Албания продолжит играть роль «в поддержании стабильности в регионе».

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