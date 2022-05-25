Тирана, 25 мая 2022, 01:42 — REGNUM Глава генштаба Албании генерал Байрам Бегай 24 мая сообщил о передаче Албании 17 млн долларов на оборонные нужды.
В интервью для Голоса Америки Бегай рассказал, что Албания полностью координирует с США меры по оказанию помощи Украине.
Политик сообщил о том, что Албания закупила у США ракеты Javelin, и подчеркнул, что Албания продолжит играть роль «в поддержании стабильности в регионе».
Читайте ранее в этом сюжете: «Никогда не говори никогда» — первый президент Албании возглавил партию