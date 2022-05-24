Тирана, 25 мая, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Глава генштаба Албании генерал Байрам Бегай 24 мая сообщил о передаче Албании 17 млн долларов на оборонные нужды.

Цитата из к/ф «Великая стена». реж Чжан Имоу. 2016. США, Китай Оборона

В интервью для «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Бегай рассказал, что Албания полностью координирует с США меры по оказанию помощи Украине.

Политик сообщил о том, что Албания закупила у США ракеты Javelin, и подчеркнул, что Албания продолжит играть роль «в поддержании стабильности в регионе».