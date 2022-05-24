Абадан, Иран, 25 мая, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Общее число жертв обрушения здания в иранском городе Абадан выросло до десяти человек, сообщает агентство IRNA.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

По его данным, в результате трагедии погибли десять человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. При этом в экстренных службах указывают, что еще около 50 человек могут до сих пор находиться под обломками. Поисково-спасательная операция продолжается.

Уточняется, что после трагедии силовики Ирана задержали десять человек, которые могут быть причастны к произошедшему. Также отмечается, что в результате обрушения погибли владелец здания и глава подрядной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая произошло частичное обрушение 10-этажного здания в городе Абадан на юго-западе Ирана. Тогда сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек, еще не менее 80 оказались под обломками.