Приштина, 25 мая 2022, 02:15 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 24 мая приняла делегацию британского королевского колледжа военных исследований в сопровождении посла Великобритании в Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече приняли участие высокопоставленные военные из 12 стран мира.
Османи подчеркнула, что Великобритания играет крайне важную роль в укреплении демократии и государствостроительстве в Косово, а также отметила миролюбивый и демократический характер Косово.
Участники встречи обсудили вызовы, стоящие перед Косово.
Читайте ранее в этом сюжете: ВПК Турции выпустил в 2021 году продукции на более чем $10 млрд