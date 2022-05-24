Приштина, Сербия, 25 мая, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 24 мая приняла делегацию британского королевского колледжа военных исследований в сопровождении посла Великобритании в Косово.

Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече приняли участие высокопоставленные военные из 12 стран мира.

Османи подчеркнула, что Великобритания играет крайне важную роль в укреплении демократии и государственном строительстве в Косово, а также отметила миролюбивый и демократический характер Косово.

Участники встречи обсудили вызовы, стоящие перед Косово.