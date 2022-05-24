Минск, 25 мая, 2022, 00:31 — ИА Регнум. На переговорах президентов России и Белоруссии в Сочи было две основных темы: актуальная экономическая ситуация и военная активность Польши. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 мая высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Белорусскую сторону интересует обеспечение стабильности белорусского рубля, поскольку сейчас за счёт его резкого укрепления позиции Белоруссии как страны-экспортёра несколько ухудшились. В условиях укрепления белорусского рубля фактически единственным экономическим партнёром Белоруссии стала Россия. Поэтому к концу года можно ожидать рекордный товарооборот», — заявил эксперт.

Беляков также считает, что на встрече поднимался вопрос о введении в России и Белоруссии единой валюты, которой должен стать российский рубль.

Эксперт отметил, что Польша подталкивается Великобританией к вхождению польских войск на Западную Украину. Это рядом с Белоруссией, поэтому наверняка Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным военные гарантии со стороны России.

«Более полно вопросы, которые обсуждались лидерами государств, станут известны в ходе саммита ЕАЭС, который состоится в ближайшее время в Бишкеке», — заключил Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи 23 мая состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Подробности встречи не были официально озвучены.