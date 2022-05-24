Эксперт: в Сочи Путин и Лукашенко обсуждали единую валюту
Минск, 25 мая, 2022, 00:31 — ИА Регнум. На переговорах президентов России и Белоруссии в Сочи было две основных темы: актуальная экономическая ситуация и военная активность Польши. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 мая высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.
«Белорусскую сторону интересует обеспечение стабильности белорусского рубля, поскольку сейчас за счёт его резкого укрепления позиции Белоруссии как страны-экспортёра несколько ухудшились. В условиях укрепления белорусского рубля фактически единственным экономическим партнёром Белоруссии стала Россия. Поэтому к концу года можно ожидать рекордный товарооборот», — заявил эксперт.
Беляков также считает, что на встрече поднимался вопрос о введении в России и Белоруссии единой валюты, которой должен стать российский рубль.
Эксперт отметил, что Польша подталкивается Великобританией к вхождению польских войск на Западную Украину. Это рядом с Белоруссией, поэтому наверняка Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным военные гарантии со стороны России.
«Более полно вопросы, которые обсуждались лидерами государств, станут известны в ходе саммита ЕАЭС, который состоится в ближайшее время в Бишкеке», — заключил Беляков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи 23 мая состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Подробности встречи не были официально озвучены.