Афины , , 00:30 — REGNUM Греция поставила на Украину новые партии вооружения, помимо тех, что были отправлены в конце февраля. Об этом говорится в заявлении греческого министра обороны Николаоса Панайотопулоса, опубликованном 24 мая его пресс-службой.

Флаг Греции Alphast

Ранее крупнейшая оппозиционная партия республики Коалиция радикальных левых СИРИЗА — Прогрессивный альянс обвинила правительство страны в сокрытии фактов отправки Киеву тяжелого вооружения. Указанная политическая сила потребовала от оборонного ведомства немедленно предоставить информацию о военной помощи Украине.

В СИРИЗА отреагировали на заявление Панайотопулоса, назвав его слова еще более дискредитирующими правительство, на котором «лежит ответственность за тайный выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая издание Star со ссылкой на источники распространило информацию о том, что США оказывают давление на Грецию для того, чтобы Афины передали Киеву греческие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300.

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