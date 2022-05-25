Москва, , 00:26 — REGNUM О героических действиях капитана Сергея Соплякова, которые он совершил в ходе специальной операции Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Украины, рассказали 24 мая в Министерстве обороны России.

Капитан Сергей Сопляков Министерство обороны России

Уточняется, что капитан Сергей Сопляков лично руководил подразделениями артиллерии в ходе освобождения от украинских боевиков одного из населённых пунктов. Российские военнослужащие под командованием капитана Соплякова заблаговременно заняли районы огневых позиций.

Ведя корректировку огня своих подразделений, капитан Сопляков попал под встречный огонь артиллерии вражеских войск. Даже получив контузию, Сергей продолжил выполнять поставленную боевую задачу, корректируя огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно переданные капитаном Сопляковым координаты объектов украинских карателей помогли личному составу артиллерийских подразделений ВС России уничтожить артиллерийские и миномётные позиции противника. Также была ликвидирована боевая техника противника и живая сила в количестве 50 националистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ефрейторе Татьяне Парамоновой, выполнявшей боевые задачи в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии. Благодаря смелости, самоотверженности и личному мужеству Парамоновой были спасены жизни шестерых российских бойцов, которых Татьяна вынесла на себе из-под шквального миномётного огня противника и эвакуировала в полевой медицинский отряд.