Москва, 25 мая, 2022, 00:54 — ИА Регнум. О героических действиях ефрейтора Татьяны Парамоновой, совершённых в ходе спецоперации Вооружённых сил России по демилитаризации и денацификации Украины рассказали журналистам 24 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Ефрейтор Татьяна Парамонова

Ефрейтор Татьяна Парамонова с первых дней российской спецоперации выполняет боевые задачи в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии. Группа десантников, в составе которой была и ефрейтор Парамонова, выполняла одну из поставленных командованием задач по освобождению от украинских боевиков одного из населённых пунктов.

Киевские боевики, яростно обороняясь, отвечали массированным огнём на наступление российских десантников. Ефрейтор Парамонова, действуя под шквальным миномётным огнём, вынесла на себе шестерых раненых бойцов, погрузила их на санитарный автомобиль и эвакуировала в полевой медицинский отряд.

Мужество и самоотверженность ефрейтора Парамоновой позволили вовремя оказать военнослужащим неотложную медицинскую помощь и спасти их жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подвиге капитана Алексея Александрова, командира зенитной ракетной батареи. Боевые расчёты под командованием капитана Александрова в течение недели прикрывали объекты российской группировки войск, на которые постоянно предпринимали воздушные налёты украинские националисты. Отражая воздушные атаки киевских боевиков, российские военнослужащие под командованием капитана Александрова уничтожили семь «Байрактаров ТБ2», три ударных штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика. Потерь среди подчинённых капитана Александрова допущено не было.