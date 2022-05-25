Белград, 25 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Участники неформальной группы «Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны» 24 мая занялись замазыванием буквы Z с улиц и фасад в центре Белграда.

Никола Косович ИА REGNUM Митинг в Белграде

Организаторы этой акции сообщили, что буква Z для них «символизирует разрушения, убийства и несчастье».

«Мы не желаем символы агрессии и войны в общественном пространстве», — процитировало агентство FoNet сообщение участников группы.

Тем временем сербский оппозиционный политик Младжан Джорджевич, про которого сербские СМИ ранее писали, что он рисовал букву Z на асфальте одной из центральных улиц Белграда во время митинга в поддержу России, написал на своей странице в «Твиттере»: «Слышу, укры перекрасили Z в Белграде. Ничего, новый раунд, новая авантюра».

Напомним, что в центре сербской столицы ранее на фасадах и на асфальте появилась буква Z как символ солидарности с русским народом.