Премьер-министры Косово и Черногории обсудили дорожное строительство
Берн, 25 мая, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 мая провел встречу с черногорским коллегой Дританом Абазовичем на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
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Дритан Абазович (в центре)
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили инфраструктурное сотрудничество и выразили готовность к его углублению.
Отдельное внимание уделили проектам строительства трасс Дечан-Плава и Печ-Рожая, которые должны соединить две республики, а также предстоящему совместному заседанию двух правительств.