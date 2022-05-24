Берн, 25 мая, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 мая провел встречу с черногорским коллегой Дританом Абазовичем на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Ura.org.me Дритан Абазович (в центре)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили инфраструктурное сотрудничество и выразили готовность к его углублению.

Отдельное внимание уделили проектам строительства трасс Дечан-Плава и Печ-Рожая, которые должны соединить две республики, а также предстоящему совместному заседанию двух правительств.