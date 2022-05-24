Токио, , 23:48 — REGNUM Студия PlatinumGames решила продлить второй сезон массовой многопользовательской игры (MMO) Babylon’s Fall. Об этом 24 мая сообщает портал Comicbook.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее разработчики заявили, что сезоны MMO будут длиться около трёх месяцев, но сейчас они сообщили, что второй сезон Babylon’s Fall начнётся 31 мая, а закончится 29 ноября 2022 года. В PlatinumGames пояснили, что команде проекта потребуется какое-то время для того, чтобы «переоценить операционную дорожную карту».

«Мы используем дополнительные три месяца продлённого сезона для разработки следующего обновления, и поэтому в течение этого времени не будем выпускать дальнейших обновлений или добавлять новый контент», — сообщили авторы игры в блоге проекта.

Напомним, релиз Babylon’s Fall состоялся 25 февраля 2022 года. Отметим, что геймеры достаточно прохладно отнеслись к этому проекту и раскритиковали разработчиков за выбранный подход к созданию подобной игры. На известном сайте Metacritic ПК-версия Babylon’s Fall получила лишь 46 баллов (из 100) от критиков и 1,3 балла (из 10) от рядовых пользователей.

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