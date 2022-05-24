Токио, 24 мая, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Студия PlatinumGames решила продлить второй сезон массовой многопользовательской игры (MMO) Babylon’s Fall. Об этом 24 мая сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ранее разработчики заявили, что сезоны MMO будут длиться около трёх месяцев, но сейчас они сообщили, что второй сезон Babylon’s Fall начнётся 31 мая, а закончится 29 ноября 2022 года. В PlatinumGames пояснили, что команде проекта потребуется какое-то время для того, чтобы «переоценить операционную дорожную карту».

«Мы используем дополнительные три месяца продлённого сезона для разработки следующего обновления, и поэтому в течение этого времени не будем выпускать дальнейших обновлений или добавлять новый контент», — сообщили авторы игры в блоге проекта.

Напомним, релиз Babylon’s Fall состоялся 25 февраля 2022 года. Отметим, что геймеры достаточно прохладно отнеслись к этому проекту и раскритиковали разработчиков за выбранный подход к созданию подобной игры. На известном сайте Metacritic ПК-версия Babylon’s Fall получила лишь 46 баллов (из 100) от критиков и 1,3 балла (из 10) от рядовых пользователей.