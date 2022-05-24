Варшава, , 23:47 — REGNUM Забор на польско-белорусской границе достроят к концу июня. Об этом в эфире польского телеканала Polsat News заявил начальник Подляского пограничного отряда генерал Анджей Якубашек.

Белорусско-польская граница Gpk.gov.by

По его словам, забор призван значительно затруднить нарушение границы нелегальными мигрантами. Он отметил, что уже сейчас количество мигрантов, которые пытаются проникнуть в Польшу, снизилось по сравнению с осенью прошлого года. По оценке польских пограничников, непосредственно на границе сейчас находится несколько сотен мигрантов, а в белорусском Гродно — около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша строит вдоль границы с Белоруссией 180-километровое заграждение. Решение о строительстве было принято на волне миграционного кризиса осенью прошлого года. Белорусские и польские экологи не раз выражали обеспокоенность тем, что в результате строительства наносится невосполнимый урон экосистеме Беловежской пущи.