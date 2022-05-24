Польша отгородится от Белоруссии забором к концу июня
Варшава, 24 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Забор на польско-белорусской границе достроят к концу июня. Об этом в эфире польского телеканала Polsat News заявил начальник Подляского пограничного отряда генерал Анджей Якубашек.
По его словам, забор призван значительно затруднить нарушение границы нелегальными мигрантами. Он отметил, что уже сейчас количество мигрантов, которые пытаются проникнуть в Польшу, снизилось по сравнению с осенью прошлого года. По оценке польских пограничников, непосредственно на границе сейчас находится несколько сотен мигрантов, а в белорусском Гродно — около тысячи человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Польша строит вдоль границы с Белоруссией 180-километровое заграждение. Решение о строительстве было принято на волне миграционного кризиса осенью прошлого года. Белорусские и польские экологи не раз выражали обеспокоенность тем, что в результате строительства наносится невосполнимый урон экосистеме Беловежской пущи.