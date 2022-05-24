Тирана, 24 мая 2022, 23:44 — REGNUM Албанский полицейский Людиан Заими 24 мая расстрелял своего коллегу 55-летнего Чауша Салиаси на рабочем месте.

Криминал
Криминал
«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, момент убийства был заснят камерами наблюдения, видео попало в сеть.

Убийство произошло в третьем тиранском комиссариате в вечерние часы. Причиной убийства стала бытовая ссора.

По словам президента Албании Илира Меты, инцидент негативно повлияет на доверие граждан к полиции.

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