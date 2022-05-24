Тирана, 24 мая 2022, 23:44 — REGNUM Албанский полицейский Людиан Заими 24 мая расстрелял своего коллегу 55-летнего Чауша Салиаси на рабочем месте.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, момент убийства был заснят камерами наблюдения, видео попало в сеть.
Убийство произошло в третьем тиранском комиссариате в вечерние часы. Причиной убийства стала бытовая ссора.
По словам президента Албании Илира Меты, инцидент негативно повлияет на доверие граждан к полиции.
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