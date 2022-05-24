Тирана, 24 мая, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Албанский полицейский Людиан Заими 24 мая расстрелял своего коллегу 55-летнего Чауша Салиаси на рабочем месте.

«Акумэцу», авт. Табата Йошиаки, Юго Юики, 2002, Shounen Champion Криминал

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, момент убийства был заснят камерами наблюдения, видео попало в сеть.

Убийство произошло в третьем тиранском комиссариате в вечерние часы. Причиной убийства стала бытовая ссора.

По словам президента Албании Илира Меты, инцидент негативно повлияет на доверие граждан к полиции.