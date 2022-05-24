Москва, 24 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Объём ипотечного кредитования в России незначительно сократился в апреле 2022 года после роста в предыдущие месяцы. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«В апреле произошло небольшое сокращение ипотечного портфеля (-0,1%, по предварительным данным) после значительного роста в районе 2% в феврале–марте», — говорится в материале.

При этом отмечается, что объём выданных кредитов сократился более чем в три раза — до 162 млрд рублей в апреле с 521 млрд рублей в марте.

Сообщается также, что объём рыночной ипотеки сократился более чем в семь раз, что произошло «во многом из-за прекращения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам», а объём льготной ипотеки сократился почти вдвое — до 113 млрд рублей в апреле с 210 млрд рублей в марте.

Согласно данным Ценробанка, выдачи кредитов в апреле сократились как по льготной ипотеке, ставка по которой в начале месяца была повышена с 7 до 12%, так и по «семейной», ставка по которой остаётся на уровне 6%.