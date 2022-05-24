Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Не менее двоих детей погибли в результате стрельбы, произошедшей в начальной школе города Ювалд в американском штате Техас, сообщает 24 мая телеканал Fox News со ссылкой на полицию штата.

Стрельба Niels Noordhoek

Точное число погибших до сих пор неизвестно. Телеканал АВС утверждает что их двое, но ещё 13 детей получили ранения и их состояние не уточняется.

По данным полиции, стрелявший задержан. Мотивы его поступка не выяснены.

Начато расследование.

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