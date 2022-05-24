Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Некоторые поклонники игры Dragon’s Dogma уверены в том, что компания Capcom вскоре анонсирует сиквел. Об этом 25 мая сообщает портал Comicbok.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Известный инсайдер Wario64 обратил внимание, что Capcom запустила сайт, посвящённый франшизе Dragon’s Dogma. Таким образом компания отметила десятилетие релиза игры. Компания разместила на этом сайте несколько заметок, концепт-артов, ролик и заявление разработчика. Несмотря на то, что Capcom ничего не сообщила о возможном анонсе второй части Dragon’s Dogma, фанаты предположили, что он не за горами.

Напомним, оригинальная игра Dragon’s Dogma вышла 24 мая 2012 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Впоследствии Capcom выпустила её на ПК (15 января 2016-го), PlayStation 4 и Xbox One (5 октября 2017-го), и Nintendo Switch (23 апреля 2019-го).

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