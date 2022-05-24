Вашингтон, 24 мая, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Некоторые поклонники игры Dragon’s Dogma уверены в том, что компания Capcom вскоре анонсирует сиквел. Об этом 25 мая сообщает портал Comicbok.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Известный инсайдер Wario64 обратил внимание, что Capcom запустила сайт, посвящённый франшизе Dragon’s Dogma. Таким образом компания отметила десятилетие релиза игры. Компания разместила на этом сайте несколько заметок, концепт-артов, ролик и заявление разработчика. Несмотря на то, что Capcom ничего не сообщила о возможном анонсе второй части Dragon’s Dogma, фанаты предположили, что он не за горами.

Напомним, оригинальная игра Dragon’s Dogma вышла 24 мая 2012 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Впоследствии Capcom выпустила её на ПК (15 января 2016-го), PlayStation 4 и Xbox One (5 октября 2017-го), и Nintendo Switch (23 апреля 2019-го).