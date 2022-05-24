Донецк, , 23:27 — REGNUM Города Донецк и Горловка обстреляны вечером 24 мая украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:30 мск по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм со стороны населённого пункта Красногоровка. Куйбышевский район столицы ДНР ВСУ обстреляли в 22:00 мск со стороны населённого пункта Пески, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 19:20 мск украинские боевики обстреляли посёлок Пантелеймоновка в Горловском районе, выпустив со стороны населённого пункта Новгородское восемь снарядов калибра 122 мм. В 19:25 мск обстреляли Горловку, выпустив семь снарядов калибра 122 мм.

Посёлок шахты имени Гагарина в Горловке украинские боевики обстреляли в 20:55 мск, выпустив со стороны населённого пункта Дзержинск две мины калибра 82 мм.

В 20:20 мск ВСУ обстреляли посёлок Байрак со стороны населённого пункта Новолуганское, выпустив шесть мин калибра 60 мм.

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