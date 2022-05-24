Дечан, , 23:29 — REGNUM Послы стран «Большой пятерки» — США, Германии, Италии, Великобритании и Франции — 24 мая посетили Дечанский монастырь в Косово.

Приштина. Косово Besartgerguri

На своей странице в социальной сети посол США в Косово Джеффри Ховеньер заявил, что был рад посетить исторический монастырь.

Визит был связан с вопросом о собственности монастыря. Согласно решению Конституционного суда от 2016 года, монастырь должен получить в собственность земельные владения в размере нескольких гектар, однако правительство до сих пор не санкционировало выполнение этого постановления суда.

Представители Запада уже несколько лет призывают власти Косово передать землю монастырю.

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