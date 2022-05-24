Москва, 24 мая, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Банк России в апреле зафиксировал рост объёма средств населения в российских банках, сообщили 24 мая в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн рублей, или на 3,8%, в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств», — говорится в материале.

В ЦБ отмечают, что рост показателя почти полностью перекрыло отток февраля–марта, который составил в общей сложности около 1,4 трлн рублей.

Сообщается также, что прирост был полностью обеспечен средствами в рублях. При этом снижение показателя по валютным счетам с учётом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд в апреле после $9,8 млрд в марте.